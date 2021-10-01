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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Berat Özdemir ilk kez kadroya davet edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı
Stefan Kuntz - A Milli Takım Teknik Direktörü

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Berat Özdemir ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı;

Kaleci;

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans;

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha - Forvet;

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

  • A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 3 Ekim Pazar günü saat 18.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Norveç ve Letonya maçına bu tesiste hazırlanacak Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

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