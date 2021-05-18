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Türkiye Kupası sahibini buluyor

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, sezonu çifte kupa ile bitirmek isterken, Antalyaspor bir ilki gerçekleştirip kupayı havaya kaldırmaya çalışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş bugün İzmir'de karşılaşacak. Kupa tarihinde İzmir, 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak. Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada bitiren Antalyaspor ise hem Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek. Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Boluspor, Bursaspor, Sivasspor ve Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Başakşehir'i eledi. Federasyonun aldığı karar gereği final maçını iki kulüpten 250'şer davetli izleyebilecek.

Beşiktaş 10. kupayı istiyor

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Türkiye Kupası için sahaya iniyor. İzmir’de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Beşiktaş, son olarak 2009 yılında hem Süper Lig şampiyonluğu, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Siyah-beyazlı takım, kupayı en son 2011'de müzesine götürdü. Müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunan Beşiktaş bu sayıyı 10'a çıkarmak istiyor.

Tarihinin 2. kupa finaline İzmir'de çıkacak Antalyaspor ise bir ilki gerçekleştirip kupayı havaya kaldırmaya çalışacak. Lig sıralamasına göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek.

  • Muhtemel 11'ler
  • ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski
  • BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin
  • Saat: 20.45
  • Yayın: A Spor

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