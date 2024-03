Union Saint-Gilloise

Güçlü ve geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan İsmail Kartal, "Bu sene güçlü ve geniş bir kadroya sahibiz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hepsiyle her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda devam edeceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak turnuvadan elenebiliyor. Benim takımımda milli takıma giden oyuncular yarın 50. maçlarını oynayacaklar. Bu, çok yüksek bir sayı. Normalde 50 maç oynayan bir takımla 3-4 günde bir maç oynamak kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Bütün futbol dünyası, futbol adamları çok fazla maç oynamaktan yakınıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımızı yeterince konsantre edemedik, konsantre değillerdi. Mağlubiyetle kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacağız, eleneceğiz. Yarınki maç iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da bu turnuvadan da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.