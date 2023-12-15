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Fenerbahçe, Konfenras Ligi H Grubu son haftasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 4-0 galip ayrıldı. Goller dakika 36’ Ferdi Kadıoğlu, 48’ Dominik Takac (k.k.), 59’ ve 61’ Edin Dzeko’dan (2) geldi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 12 puana ulaşarak averajla gruptan lider olarak çıktı. Fenerbahçe - Spartak Trnava maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:11 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:13 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe,
H Grubu 6. haftasında deplasmanda Spartak Trnava’ya konuk oldu. Grubun son maçında temsilcimiz Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup ederek 12 puanla son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Galibiyet golleri Ferdi Kadıoğlu, Dominik Takac ve Edin Dzeko’dan (2) geldi.
- Spartak Trnava maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Spartak Trnava maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy'de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava'yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI







#Fenerbahçe
#Spartak Trnava
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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