Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Brezilya futbol kulübü Flamengo, sosyal hesabından daha önce 2 dönem Fenerbahçe’de çalışan teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.
Bir yıllık anlaşma sağlandı
Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile bir yıllık anlaşma sağladı.
- Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, “Clube de Regatas do Flamengo, 2023’te profesyonel kadroya komuta etmek için Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir anlaşması sağlandı” ifadelerini kullandı.
Welcome, Vitor Pereira!
Flamengo has come to an agreement with Vitor Pereira for the 2023 season. pic.twitter.com/BU74FDZ0U5
Welcome, Vitor Pereira!