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Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli hoca, Flamengo ile bir yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira hangi takımı çalıştırıyor? Pereira Flamengo ile anlaştı mı?
Vitor Pereira

Brezilya futbol kulübü Flamengo, sosyal hesabından daha önce 2 dönem Fenerbahçe’de çalışan teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

Bir yıllık anlaşma sağlandı

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile bir yıllık anlaşma sağladı.

  • Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, “Clube de Regatas do Flamengo, 2023’te profesyonel kadroya komuta etmek için Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir anlaşması sağlandı” ifadelerini kullandı.

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