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Corinthians Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı

Corinthians eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Corinthians Vitor Pereira ile yollarını ayırdı: Bir dönem kapandı!
Teknik Direktör Vitor Pereira

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ta Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Corinthians: "Bir dönem kapandı"

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü için kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Teknik Direktör Vítor Pereira ve teknik ekibi ile sözleşme yenilenmeyecek. Neo Química Arena'da Başkan Duilio Monteiro Alves, Atletico-MG maçından sonra Pereira'yı bilgilendirdi. Takımımızın başında 64 maça çıkan Portekizli teknik adam 27 galibiyet, 20 beraberlik, 17 mağlubiyet yaşadı. Başkanımız, yıl boyunca hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür etti ve kariyerlerinde başarılar diledi" denildi.

Diğer taraftan Vitor Pereira, ekibindeki yardımcıları

Filipe Almeida, Luís Miguel, Luís Nuno, Bruno Moura ve António Ascensão da Corinthians'tan ayrıldı.

  • Corinthians, Pereira yönetiminde bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.

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