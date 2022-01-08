Volkan Demirel'den dikkati çeken çıkış: "Hocalığı bırakırım"

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, mücadele sonrası karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e dikkati çeken bir çağrıda bulundu.

"Penaltı değilse hocalığı bırakırım"

Maçın ikinci yarısında Furkan Soyalp'in ceza alanı içerisinde elle oynadığını ve penaltı verilmediğini dile savunan Demirel, "Hakem maçı kötü yönetti. O pozisyon eğer penaltı ise hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakacağım. Doğru bir tanedir. Benim bildiğim penaltıydı. Bugün yanlış kararlar verilmiştir. Hoca tarafından sarı kartlar cepte tutulmuştur. Gaziantep'i tebrik ediyorum 3 puan aldı. Bizim bugün penaltımız tamamen yanlıştır. Hocamız bugün biraz maçın kontrolünü kaybetti. Maçın gidişatına yön veren penaltının verilmemesi oldu" dedi.

REKLAM

SPOR Volkan Demirel'den şaşırtan tercih

SPOR Volkan Demirel ilk kez kaybetti



