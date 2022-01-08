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Volkan Demirel'den şaşırtan tercih

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep Futbol Kulübü maçında Pesic'e ilk 11'de yer vermemesi nedeniyle eleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden şaşırtan tercih
Volkan Demirel

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in kadro tercihi şaşırttı.

Genç teknik adam, geride kalan haftalarda 11 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aleksandar Pesic'i mücadelede yedek oturttu.

Takımın bir diğer etkili oyuncusu Yann Karamoh'a da 11'de yer vermeyen Volkan Demirel'in kadro tercihi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
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