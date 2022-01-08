Volkan Demirel'den şaşırtan tercih

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in kadro tercihi şaşırttı.

Genç teknik adam, geride kalan haftalarda 11 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aleksandar Pesic'i mücadelede yedek oturttu.

Takımın bir diğer etkili oyuncusu Yann Karamoh'a da 11'de yer vermeyen Volkan Demirel'in kadro tercihi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Sakat değilse Pesiç niye kadroda sonradan oyuna alırsa rezalet bu maçın sonucu Volkan'a yazar... — eski açık (@ememekl) January 8, 2022

Volkan Demirel söyle pesic nerede REKLAM January 8, 2022

Pesic niye yok jimi yok tunay ne halaka??? — EFSANE KARAGÜMRÜKLÜ (@TTassilen) January 8, 2022