Spor Volkan Demirelden sosyal medyada gündem olan açıklama Galatasaraya başka türlü goller attım
SÜPER LİG

Volkan Demirel'den sosyal medyada gündem olan açıklama: Galatasaray'a başka türlü goller attım

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, derbi öncesi Galatasaray'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, "Galatasaray'a golüm yok ama ben başka türlü goller attım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel, futbolculuğu döneminde derbilerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.
Volkan Demirel, futbolculuğu döneminde derbilerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan eski kaptanlardan Volkan Demirel, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili sosyal medyada gündem olan değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız"

  • "Bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi geçen sene bozuldu. Zaten bir yere bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız."

"Galatasaray'a golüm yok ama..."



  • "Galatasaray'a gol atmak çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur. Benim Galatasaray'a golüm yok, başka türlü goller attım ben."

"Kazanan Fenerbahçe olacak"


  • "Çocukluktan beri Galatasaray maçlarında çok iddiaya girmişimdir. Çok kazandım, çok kaybettim. Bir taraftar olduğum için derbilerde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Kendi sahamızda genelde hep biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak."

"Mancini hocaya sevgiler"


  • "Sami Yen'i kapattık, yeni statlarını açtık. Mancini sürekli kağıt gönderiyordu, biz de şampiyonlukta bir şey yaptık. Mancini hocaya da sevgiler ve saygılar, saygısızlık algılanmasın."

İki takım birbirlerine bu şekilde göndermelerde bulunmuştu.

"Yapmamam gerekirdi"

  • "Lincoln olayı başka bir boyut, doğru bir olay değildi, yapmamam gerekirdi. Sabri ile de bir olayımız oldu. Antrenörlük kursunda beraberdik."

Volkan Demirel derbide Lincoln'e saldırmıştı.

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