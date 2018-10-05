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Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıllardır kalesini koruyan Volkan Demirel, sarı lacivertlilerde futbol yönetiminin kararıyla kadro dışında bırakıldı. Tecrübeli file bekçisinin neden kadro dışı kaldığı merak konusu olurken gazeteci Zeki Uzundurukan olayların perde arkasını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Volkan Demirel ve Mehmet Topal , Rizespor maçı sonrası taraftarlardan özür dilemişti.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal , Rizespor maçı sonrası taraftarlardan özür dilemişti.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken gazeteci Zeki Uzundurukan, tecrübeli file bekçisi Volkan'ın kadro dışı bırakılmasının sebebinin oyuncunun Rizespor maçında Comolli'ye sert çıkışı olduğunu belirtti.

Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve hali hazırda takımın birinci kaptanı olan Volkan Demirel'in kadro dışında kalması taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Sarı lacivertli taraftarların bir çoğu konuyla ilgili 'vefasızlık' vurgusu yaptı.

Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdı
Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdı

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Spartak Trnava maçında sonradan oyuna dahil olan Mehmet Topal, oyuna geç girmesine tepki göstermişti. Milli futbolcunun teknik heyete saati gösterdiği hareketler kamuoyunda gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışında bırakılması sonrasında Mehmet Topal'ın da menajerlik şirketiyle anlaşmasının sonlandığı ortaya çıktı. Batur Altıparmak ile çalışan oyuncunun an itibarıyla resmi bir menajeri bulunmuyor.Batur Altıparmak'ın özellikle Ali Koç ve yönetimiyle yakın ilişkiler içinde olması ve Mehmet Topal'ın menajerliğini artık yapmaması akıllarda soru işaretleri doğurdu.Sarı lacivertlilerin kaptanlarından olan Mehmet Topal'ın kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen oyuncularımız Ertuğrul Ersoy, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal&#39;ı tebrik eder, Bosna Hersek ve Rusya karşısında başarılar dileriz 💪💪💪💪 @ertugrul4ersoy @irfankahveci @Okayokuslu @EnesUnal16 pic.twitter.com/IWEXjG7Ny9&mdash; Footalent (@FootalentTR) 5 Ekim 2018

Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.Fenerbahçe Spor Kulübü, kadro dışı kararıyla ilgili bir açıklama yayınladı:Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.Kamuoyuna Duyuru🔗 https://t.co/B7XuRIa60O pic.twitter.com/GIDW6O7B5U&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 5 Ekim 2018

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