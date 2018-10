Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken gazeteci Zeki Uzundurukan, tecrübeli file bekçisi Volkan'ın kadro dışı bırakılmasının sebebinin oyuncunun Rizespor maçında Comolli'ye sert çıkışı olduğunu belirtti.

Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve hali hazırda takımın birinci kaptanı olan Volkan Demirel'in kadro dışında kalması taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Sarı lacivertli taraftarların bir çoğu konuyla ilgili 'vefasızlık' vurgusu yaptı.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ekim 2018

Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdı Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Spartak Trnava maçında sonradan oyuna dahil olan Mehmet Topal, oyuna geç girmesine tepki göstermişti. Milli futbolcunun teknik heyete saati gösterdiği hareketler kamuoyunda gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışında bırakılması sonrasında Mehmet Topal'ın da menajerlik şirketiyle anlaşmasının sonlandığı ortaya çıktı. Batur Altıparmak ile çalışan oyuncunun an itibarıyla resmi bir menajeri bulunmuyor.Batur Altıparmak'ın özellikle Ali Koç ve yönetimiyle yakın ilişkiler içinde olması ve Mehmet Topal'ın menajerliğini artık yapmaması akıllarda soru işaretleri doğurdu.Sarı lacivertlilerin kaptanlarından olan Mehmet Topal'ın kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.