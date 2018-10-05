Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıllardır kalesini koruyan Volkan Demirel, sarı lacivertlilerde futbol yönetiminin kararıyla kadro dışında bırakıldı. Tecrübeli file bekçisinin neden kadro dışı kaldığı merak konusu olurken gazeteci Zeki Uzundurukan olayların perde arkasını anlattı.
Haber MerkeziYeni Şafak, Diğer
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken gazeteci Zeki Uzundurukan, tecrübeli file bekçisi Volkan'ın kadro dışı bırakılmasının sebebinin oyuncunun Rizespor maçında Comolli'ye sert çıkışı olduğunu belirtti.
Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve hali hazırda takımın birinci kaptanı olan Volkan Demirel'in kadro dışında kalması taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.
Sarı lacivertli taraftarların bir çoğu konuyla ilgili 'vefasızlık' vurgusu yaptı.
Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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