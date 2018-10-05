Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, kadro dışı kararıyla ilgili bir açıklama yayınladı:
- Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;
- - Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.
- - Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
- Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.
Kamuoyuna Duyuru
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Kamuoyuna Duyuru
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