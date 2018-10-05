SÜPER LİG

Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdı

Spartak Trnava maçında oyuna geç girmesine tepki gösteren Mehmet Topal, Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen menajer Batur Altıparmak ile anlaşmasını sonlandırdı. Menajerlik şirketi, milli takıma seçilen oyuncularını kutlarken anlaşması sonlanan Mehmet Topal'ı ise kutlamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topal&Volkan Demirel.

Mehmet Topal&Volkan Demirel.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Spartak Trnava maçında sonradan oyuna dahil olan Mehmet Topal, oyuna geç girmesine tepki göstermişti. Milli futbolcunun teknik heyete saati gösterdiği hareketler kamuoyunda gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışında bırakılması sonrasında Mehmet Topal'ın da menajerlik şirketiyle anlaşmasının sonlandığı ortaya çıktı. Batur Altıparmak ile çalışan oyuncunun an itibarıyla resmi bir menajeri bulunmuyor.

Batur Altıparmak'ın özellikle Ali Koç ve yönetimiyle yakın ilişkiler içinde olması ve Mehmet Topal'ın menajerliğini artık yapmaması akıllarda soru işaretleri doğurdu.

Sarı lacivertlilerin kaptanlarından olan Mehmet Topal'ın kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Spartak Trnava maçında oyuna geç girmesine tepki gösteren Mehmet Topal, Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen menajer Batur Altıparmak ile anlaşmasını sonlandırdı.
Spartak Trnava maçında oyuna geç girmesine tepki gösteren Mehmet Topal, Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen menajer Batur Altıparmak ile anlaşmasını sonlandırdı.

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