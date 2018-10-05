Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdı

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Spartak Trnava maçında sonradan oyuna dahil olan Mehmet Topal, oyuna geç girmesine tepki göstermişti. Milli futbolcunun teknik heyete saati gösterdiği hareketler kamuoyunda gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışında bırakılması sonrasında Mehmet Topal'ın da menajerlik şirketiyle anlaşmasının sonlandığı ortaya çıktı. Batur Altıparmak ile çalışan oyuncunun an itibarıyla resmi bir menajeri bulunmuyor.

Batur Altıparmak'ın özellikle Ali Koç ve yönetimiyle yakın ilişkiler içinde olması ve Mehmet Topal'ın menajerliğini artık yapmaması akıllarda soru işaretleri doğurdu.

Sarı lacivertlilerin kaptanlarından olan Mehmet Topal'ın kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.