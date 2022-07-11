Weghorst hedefini açıkladı: Gol kralı olmak istiyorum Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemine uygun olduğunu söyledi. Hollandalı santrfor, "Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım" dedi. Mario Gomez ilgili de konuşan Weghorst, "Onun çok iyi oyuncu olduğunu bilsem de başka bir oyuncuyla kıyaslanmayı sevmem" ifadelerini kullandı.

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