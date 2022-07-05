Beşiktaş'ın yeni golcüsü Weghorst: Taraftarlar evime forma ve atkı gönderdi

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki forvet Wout Weghorst, resmi sözleşmeden sonra açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, yaptığı açıklamada transfer süresince Beşiktaşlı taraftarların yaşadığı eve çeşitli hediyeler gönderip sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttuklarını söyledi.

Weghorst, Beşiktaş'ın ilgisinden sonra kulübü ve Türkiye'yi internet ortamında araştırdığını ve burada geçmişte top koşturmuş arkadaşlarıyla da iletişime geçtiğini kaydetti.

Öte yandan bu sezon çok iyi bir performans sergileyeceğinin altını çizen Weghorst, giyeceği forma numarasının uygun olması halinde 10 numara olacağını bildirdi.

Golcü futbolcu, açıklamalarının tamamında şu ifadelere yer verdi: