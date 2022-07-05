Beşiktaş'ın yeni golcüsü Weghorst: Taraftarlar evime forma ve atkı gönderdi

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki forvet Wout Weghorst, resmi sözleşmeden sonra açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, yaptığı açıklamada transfer süresince Beşiktaşlı taraftarların yaşadığı eve çeşitli hediyeler gönderip sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttuklarını söyledi.
Weghorst, Beşiktaş'ın ilgisinden sonra kulübü ve Türkiye'yi internet ortamında araştırdığını ve burada geçmişte top koşturmuş arkadaşlarıyla da iletişime geçtiğini kaydetti.
Öte yandan bu sezon çok iyi bir performans sergileyeceğinin altını çizen Weghorst, giyeceği forma numarasının uygun olması halinde 10 numara olacağını bildirdi.
Golcü futbolcu, açıklamalarının tamamında şu ifadelere yer verdi:
- "Gerçekten çok mutluyum. Çok memnunum. Stadı ilk kez görüyorum. Her şey çok güzel. Tabii ki de biraz zaman aldı ama buna değdi. Gerçekten her şey çok güzel gidiyor. Transfer sürecinde taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Sürekli mesaj gönderdiler, Hollanda’daki evime atkılar ve formalar geldi. Sürekli olarak benimle iletişim halinde kaldılar. Ve onların bu kararda gerçekten ilgisi oldu. Gerçekten burada istendiğimi, burada özel hissedeceğimi ve o sıcaklığı bana hissettiler. Ve kararımda da ciddi bir etki yaptılar. Daha önce burada geçmişte oynamış oyuncularla bazı temaslarım oldu. Kulüple ilgili YouTube videolarında ve farklı yerlerdeki içeriklere baktım, çok etkileyiciydi. Ama daha önemlisi şuydu: Benim kalbimin sesi, iç güdülerim bana bunun doğru karar olduğunu söyledi. Bugüne kadar da hep böyle hareket ettim. Her şeyden önemlisi ve belirleyici olan oydu.
- Kolumdaki dövmelerde bütün hayat hikayem var, bakış açımı ve inancımı ortaya koyan şeyler var. çocuklarım ve ailemle ilgili. Çok inançlı bir insanım, dini anlamda. Bütün hayat hikayemi, geçmişimi, bugünümü, bugüne kadar yaşadıklarımı, elde ettiğimi başarılarımı: aslında onların hepsini kolumdaki dövmelerimde toplamış oldum. Orada hepsini görebilirsiniz. Beşiktaş’la ilgili dövme yapma için çok başarılı olmamız lazım, olursak olur."