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Weghorst idmana çıktı

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın bugünkü çalışmalarında yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
Weghorst idmana çıktı mı?
Weghorst takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Adı transfer söylentileri ile anılan Wout Weghorst’da antrenmanda yer aldı.

Kara Kartal, Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Weghorst dışarı Aboubakar içeri
SPOR
Weghorst dışarı Aboubakar içeri


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