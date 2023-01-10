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Weghorst dışarı Aboubakar içeri

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Manchester United ile görüşen 30 yaşındaki oyuncunun gitmesi halinde siyah-beyazlı yönetim Aboubakar ile masaya oturacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Weghorstun yerine kimi transfer edecek?
Aboubakar daha önce iki farklı dönemde Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un geleceği belirsizliğini koruyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi söz konusu olan 30 yaşındaki golcünün menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek yöneticilerle görüştü.

Weghorst'un ayrılması halinde Beşiktaş'ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Aboubakar da yer alıyor. Al Nassr ile ayrılık aşamasına gelen Kamerunlu oyuncuyla anlaşılması halinde transfer gerçekleşecek.

İnisiyatif Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Weghorst ile ilgili inisiyatifin kendilerinde olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Weghorst'tan yönetime: Ayrılmak istiyorum
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Weghorst'tan yönetime: Ayrılmak istiyorum


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