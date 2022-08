Wout Weghorst: "Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var"

Beşiktaş Kulübü'nün İngiliz ekibi Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, Beşiktaş Dergisi'ne konuştu. Siyah-beyazlılarda takımın en önemli parçalarından biri olmak istediğini söylerken, "Ciddi anlamda çok özel bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Teklifi de alınca, bunun özel bir durum olacağını ve taraftarla aramızda özel bir bağ kurabileceğimizi hissettim ve transfer teklifini kabul ettim" dedi.

"Büyük kulüpler beni değerlendirmeyi tercih etmediler"

Çocukluğu ve zengin bir aileye sahip olmasına rağmen futbola yönelmesi üzerine Hollandalı golcü, "Tabii ki çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Ailem her konuda bana çok destek oldu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Kendimi bildim bileli futbolu çok seviyorum, her zaman futbolcu olmayı hayal etmiştim. Şükürler olsun ki şanslıyım ve profesyonel futbolcu olarak hayallerimi gerçekleştirebildim. Yaşadığım zorluklar konusuna gelecek olursak ise tam olarak bir kulübün altyapısında oynamadım. Büyük kulüpler beni altyapı takımlarında değerlendirmeyi tercih etmediler. Seçilen oyuncu olamadım genç yaşlarda ama çalışmaya devam ettim, hayallerimin peşinde koşmaya devam ettim ve üst seviyelerde oynayan bir futbolcu olmayı başardım" dedi.

"Tek düşündüğün şey futbolculuktu"

Futbola başladığı süreçle ilgili konuşan tecrübeli santrfor, "Genel olarak umutsuzluğa kapıldığım bir durum hiçbir zaman olmadı çünkü ben daima hayallerinin peşinde koşan, istediği şeyi yapmaya çalışan biriyim. Tabii ki zorluklarla karşılaştığım zamanlar oldu, 'Acaba mı?' dediğim bazı dönemler oldu çünkü süreç zorlu ilerliyordu. On altı, on yedi yaşlarımda henüz amatördeyken böyle düşündüğüm zamanlar oldu. Hatta ailem, 'Tek düşündüğün şey futbolculuk ama eğer futbolcu olamazsan kendin için başka planlar da kur, başka planların da olsun' şeklinde bana gelmişlerdi. Böyle tavsiyelerde bulundular ama ben hep futbolcu olmayı düşündüm" dedi.

Futbol kariyerindeki dönüm noktaları için de konuşan Wout, "İlk dönüm noktası olarak şunu söyleyebilirim; Heracles'te oynarken 21 yaşında ilk kez ilk on birde oynadığım maç Amsterdam Arena'da oynanan, Ajax maçıydı. 2-0 mağlup durumdayken maçın bitmesine on dakika kala gol atarak skoru 2-1 yaptım ve gerçekten saha içinde ağladım, o ilk golden sonra gözyaşlarıma hâkim olamadım. Bence kariyerimdeki en önemli dönüm noktası bu andı. İlk profesyonel maçın, ilk ilk on birim, ilk golüm... Muazzam bir duyguydu. Diğerini de Hollanda Milli Takımı'na seçildiğim an olarak söyleyebilirim. O zaman AZ Alkmaar'da oynuyordum ve milli takım kadrosu açıklanacaktı. İdmandaydık, kulüp doktoruna 'Böyle bir şey olursa, seçildiğimi öğrenirsen bana oradan bir işaret yap' dedim. O da saat on iki gibi, bana takıma girdiğimi belli eden bir işaret yaptı. O anda gözyaşlarımı tutamadım. Bu iki an, benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Ciddi anlamda çok özel bir taraftar var"

Tecrübeli golcü, Beşiktaş'tan teklif aldığında neler yaptığını anlatırken, "Hemen internetten araştırmalar yaptım. Beşiktaş'ı zaten yıllardır biliyordum. Türkiye'deki üç büyük takımdan biri olduğunu, çok büyük başarılara sahip olan bir takım ve camia olduğunu biliyordum ama her şeyden önemlisi taraftarının ne kadar muazzam olduğunu uzun yıllardır biliyordum zaten. Ciddi anlamda çok özel bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Teklifi de alınca, bunun özel bir durum olacağını ve taraftarla aramızda özel bir bağ kurabileceğimizi hissettim ve transfer teklifini kabul ettim. Beşiktaş taraftarının rekorlarını biliyorum, izledim de zaten teklif ilk geldiğinde. Az önce de söylediğim gibi çok özel bir taraftar grubu. Onlara karşı çok özel, çok farklı bir bağ hissediyorum. Bana yaptıkları, bana gönderdikleri hediyeler dolayısıyla" dedi.



Avusturya ve İspanya'daki kamp sürecini de değerlendiren Weghorst, "İki kamp da çok iyi geçti. Hocamızla, takım arkadaşlarımızla beraber çok çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Mainz maçı da ciddi anlamda Türk taraftarlar vardı ve kazandık. İlk maçımda galip gelmek de çok güzeldi. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Sezona çok iyi bir şekilde başlamak için her şeyimizi veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Onun beklentilerine karşılık verebileceğimi biliyordum"

Transfer sürecinde teknik direktör Valerien Ismael ile görüştüklerini de kaydeden Hollandalı golcü, "Evet, transfer sürecimizde hocayla görüştük. Benden beklentilerini anlattı. Benden ne istediğini anlattı. Aslında onun istediklerine ve beklentilerine tam karşılık verebilecek tipte bir futbolcu olduğumu biliyordum, kendisi de bana söyledi. Hocamızla birkaç kez konuştuk, benim futbolculuk anlayışım ve onun teknik-taktik anlayışı gibi örtüşen çok önemli konular var aramızda" ifadelerini kullandı.



Süper Lig hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten 30 yaşındaki santrfor, "Süper Lig ile ilgili hocamızla görüştüm. Transfer sürecinde de Beşiktaş Kulübü'nün profesyonelleriyle yaptığımız görüşmelerde bu konu hakkında bilgiler aldım. Ligin mantalitesiyle ilgili bilgiler verdiler. Bu konuda hiç endişeli değilim çünkü ben kendisini şartlara adapte etmeyi çok iyi bilen biriyim. O yüzden ligin herhangi bir şartına karşı çok iyi adapte olabileceğimi biliyorum. Beşiktaş zaten zorlu iki kulvarda da tepeye oynayan bir takım. Bu süreçte en iyisini vereceğimi ve en iyi şekilde adapte olacağımı da biliyorum" dedi.

"Çok güzel zaferler kutlayacağız"

Taraftarlara da mesaj ileten Weghorst, "Sürekli söylüyorum, onlar çok özel taraftar gruplarından biri. Avrupa'nın çoğu kulübünde bulunmayacak cinsten bir taraftar topluluğuna sahibiz. Bu sezon onlarla çok iyi zaman geçireceğiz, çok iyi işler yapmak istiyorum onlar için ve savaşacağım, mücadele edeceğim. Çok güzel zaferler kutlayacağız hep beraber, Beşiktaş taraftarlarına çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

