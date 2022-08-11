Yunus Akgün'e 13 kat zam

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor’da yakaladığı yükselişi sarı-kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre kontratının bitimine bir yıl kalan 22 yaşındaki futbolcunun ücretine zam yapılarak sözleşmesi iki yıl daha uzatılacak.

Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13.3 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak.

Yönetim böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor.

Bir yıl önce 2 milyon euro olan Yunus’un piyasa değeri, bu süreçte gösterdiği performansla 7.5 milyon euroya kadar yükseldi.

Yunus Akgün-Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/Xm13HLVPjY REKLAM July 24, 2022