İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

12 milyon euroya Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki defans oyuncusu, Katalan ekibinin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu oldu.

Barcelona Kulübü, bugün imza töreni düzenlediği Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirlemişti.

Barcelona savunmayı güçlendirdi Katalan ekibi Barcelona, 160 milyon euroluk Coutinho transferinin ardından savunmasına takviye yaptı.Barcelona, uzun süredir transferi gündemde olan Palmeiras'ın 23 yaşındaki stoperini kadrosuna kattığını açıkladı.Genç oyuncuyla 5,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve yıldız isim için Katalan ekibinin kasasından 11,8 milyon euro çıktığı kaydedildi.Barcelona Yerry Mina'yı renklerine bağlıyor[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina👉 https://t.co/36jrnGTo1E🔵🔴 #BeBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 Ocak 2018