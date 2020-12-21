LİGUE 1

Yeşil sahada korkunç ölüm: Projektör rampası üzerine düştü

Ligue 1’de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından korkunç bir kaza yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör rampası düştü. Görevli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Tüm müdahalelere rağmen görevli kurtarılamadı.

Tüm müdahalelere rağmen görevli kurtarılamadı.

Fotoğraf: IHA

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı.

Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.

Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lille-PSG maçına Burak Yılmaz'ın hareketi damga vurdu: Fransızlara centilmenlik dersi verdi
Lille-PSG maçına Burak Yılmaz'ın hareketi damga vurdu: Fransızlara centilmenlik dersi verdi

Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.Burak Yılmaz'dan alkış alan hareketLille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın son anlarında Burak Yılmaz'ın yaptığı fair-play hareketi ise büyük alkış aldı. Tecrübeli futbolcu, kendi lehine verilen taç atışı kararı sonrası hakeme topun kendinden çıktığını söyledi ve taç atışı PSG'ye verildi.Maçın hakemi François Letexier, bu hareketinden dolayı Burak Yılmaz'a teşekkür etti.Takımının son anlarda bir şans bulması fırsatından feragat ederek dürüst davranan golcü oyuncu için Fransız taraftarlardan da övgü dolu mesajlar geldiLille-PSG maç özetini izlemek için tıklayınHakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptı

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