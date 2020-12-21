LİGUE 1

Lille PSG maç özeti: Burak Yılmaz'ın hareketi maça damga vurdu

Lille-PSG maçına Burak Yılmaz'ın hareketi damga vurdu: Fransızlara centilmenlik dersi verdi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında Lille, evinde Paris Saint-Germain (PSG) ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın maçın son anlarından sergilediği fair-play hareketi karşılaşmaya damga vurdu. Lille-PSG maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Burak Yılmaz, PSG maçında etkili bir performans ortaya koydu.

Burak Yılmaz, PSG maçında etkili bir performans ortaya koydu.

Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Burak Yılmaz'dan alkış alan hareket

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın son anlarında Burak Yılmaz'ın yaptığı fair-play hareketi ise büyük alkış aldı. Tecrübeli futbolcu, kendi lehine verilen taç atışı kararı sonrası hakeme topun kendinden çıktığını söyledi ve taç atışı PSG'ye verildi.

Maçın hakemi François Letexier, bu hareketinden dolayı Burak Yılmaz'a teşekkür etti.

Takımının son anlarda bir şans bulması fırsatından feragat ederek dürüst davranan golcü oyuncu için Fransız taraftarlardan da övgü dolu mesajlar geldi

Lille-PSG maç özetini izlemek için tıklayın

Burak Yımaz'ın PSG savunması arasındaki top kontrolü
Burak Yımaz'ın PSG savunması arasındaki top kontrolü

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptı
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptı

Milan'ın Sassuolo ile oynadığı maçın başlama düdüğü çalar çalmaz Hakan Çalhanoğlu topu rakip kaleye sürmeye başladı. Sassuololu futbolcuların kısa süreli bir şok yaşadığı bu anlarda Çalhanoğlu, takım arkadaşı Leao'ya asist yaptı ve Brezilyalı futbolcu golünü attı.6.2 saniyede gerçekleşen bu gol, İtalya Serie A'nın en erken golü olarak tarihe geçti. Golü atan Leao olurken bu tarihi golün asisti de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.İşte Serie A tarihine geçen o gol;Hakan Çalhanoğlu&#39;nun asistiyle, 6. saniyede gol atan Rafael Leão İtalya Serie A Ligi&#39;nde rekor kırarak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile beraber tarihe geçti. Almanya İngiltere #sihirliannem pic.twitter.com/lwULtO1w8G&mdash; Marco Football (@marcofootball14) December 20, 2020 Maçın detayları;Serie A'nın 13. haftasında lider Milan, Citta del Tricolore Stadı'nda Sassuolo'ya konuk oldu.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran Rafael Leao, Milan'ı 1-0 öne geçirirken lig tarihinin en erken golüne imza attı. Ligde bir önceki rekor, Aralık 2001'de Piacenza formasıyla 8. saniyede gol atan Paolo Poggi'nin elinde bulunuyordu.Milan'da Alexis Saelemaekers, 26. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi takım, 89. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan adına 86 dakika forma giydi. Sassuolo'da milli futbolculardan Kaan Ayhan'ın yedek beklediği karşılaşmada Mert Müldür, 61. dakikada oyuna girdi.Bu sonuçla puanını 31 yapan namağlup Milan, liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

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