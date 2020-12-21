Lille-PSG maçına Burak Yılmaz'ın hareketi damga vurdu: Fransızlara centilmenlik dersi verdi

Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Burak Yılmaz'dan alkış alan hareket

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın son anlarında Burak Yılmaz'ın yaptığı fair-play hareketi ise büyük alkış aldı. Tecrübeli futbolcu, kendi lehine verilen taç atışı kararı sonrası hakeme topun kendinden çıktığını söyledi ve taç atışı PSG'ye verildi.

Maçın hakemi François Letexier, bu hareketinden dolayı Burak Yılmaz'a teşekkür etti.

Takımının son anlarda bir şans bulması fırsatından feragat ederek dürüst davranan golcü oyuncu için Fransız taraftarlardan da övgü dolu mesajlar geldi

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