Spor Yılın Stadı yarışmasına Türkiyeden iki aday
FUTBOL FUTBOL

'Yılın Stadı' yarışmasına Türkiye'den iki aday

'2020 Yılın Statları' yarışmasının adayları belirlendi. Gürsel Aksel Stadyumu ile Çorum Yeni Şehir Stadyumu listede yer aldı.

Haber Merkezi AA
15 bin kapasiteli Çorum Yeni Şehir Stadyumu
15 bin kapasiteli Çorum Yeni Şehir Stadyumu

StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışma kapsamında 2020 yılında hizmete giren statlar arasında 2'si Türkiye'den toplam 20 stat, '2020 Yılın Stadı' adayı olarak belirlendi.

Türkiye'nin, Çorum Yeni Şehir Stadı ve İzmir Gürsel Aksel Stadı ile 2 statla temsil edildiği yarışmada Amerika'dan 4, Japonya ve Katar'dan 2'şer, Gürcistan, İsrail, İngiltere, Şili, Avustralya, İsviçre, Fildişi Sahilleri, Romanya, Malezya, Çin'den birer stat 'yılın stadı' seçilmek için yarışıyor.

25 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadyumu

10 Mart'ta açıklanacak

Sporseverlerin internet üzerinden 7 Mart'a kadar yapacakları oylamanın ardından stadyum mimarlarından oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek yılın stadının 10 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

Türkiye modern stadyumlarla parlıyor
SPOR
Türkiye modern stadyumlarla parlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok gollere devam
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok gollere devam
Abone Ol Google News
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden yeni genelge

​81 ilde de hafta sonu açık olacak.
Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sının siyasi kariyeri...
İsrail askerleri İbrahim Camii Katliamı’nın anma gösterisine baskın düzenledi

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi
Dev eşleşme

Dev eşleşme

​Hakan'lı Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması.

​Onları görünce makam aracını durdurdu.
Yerli metrobüs görücüye çıktı

Yerli metrobüs görücüye çıktı

Tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.