'Yılın Stadı' yarışmasına Türkiye'den iki aday

StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışma kapsamında 2020 yılında hizmete giren statlar arasında 2'si Türkiye'den toplam 20 stat, '2020 Yılın Stadı' adayı olarak belirlendi.

Türkiye'nin, Çorum Yeni Şehir Stadı ve İzmir Gürsel Aksel Stadı ile 2 statla temsil edildiği yarışmada Amerika'dan 4, Japonya ve Katar'dan 2'şer, Gürcistan, İsrail, İngiltere, Şili, Avustralya, İsviçre, Fildişi Sahilleri, Romanya, Malezya, Çin'den birer stat 'yılın stadı' seçilmek için yarışıyor.

25 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadyumu

10 Mart'ta açıklanacak

Sporseverlerin internet üzerinden 7 Mart'a kadar yapacakları oylamanın ardından stadyum mimarlarından oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek yılın stadının 10 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

📢 We’re off! #StadiumOfTheYear Popular Vote is open, 20 candidates from 14 countries await your verdict. The vote will remain open until March 7. Just follow the link ➡️https://t.co/ZxbAZpNwE8 pic.twitter.com/0vjbEzK1Gk — StadiumDB.com (@StadiumDB) February 8, 2021

