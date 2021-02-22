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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok gollere devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de resmi açılışı gerçekleştirilen Gürsel Aksel Stadı'nda futbol oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Durmak yok, gollere devam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda futbol oynadığı anları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda futbol oynadığı anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Stadyuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum... 400 milyonluk bir yatırım, Binali Bey'in ısrarlarıyla yapılmış olan bir stadyum" dedi.

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"Durmak yok, gollere devam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından akşam saatlerinde Twitter hesabından Gürsel Aksel Stadı'nda topa vurduğu anları paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Durmak yok, gollere devam" ifadelerini kullandı.

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