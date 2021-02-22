Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok gollere devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların botlarının kasten batırıldığını gayet iyi hatırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, ' Aylan bebek başta olmak üzere Ege'de yaşanan insani dramları hiçbirimiz unutmadık, unutamayız. Mazlumların botlarının kasten batırıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege'de ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır' dedi.