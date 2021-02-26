Türkiye modern stadyumlarla parlıyor

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle statlarda kesintiye uğrayan futbol coşkusunu, yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 modern statla yeniden başlatmaya hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye’de yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 stadın toplam kapasitesi 1 milyona yaklaştı. Yapımına devam edilen Bayburt, Elazığ, Erzincan, İzmir Alsancak, Karaman, Manisa Turgutlu, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa ve Yozgat ile proje ve ihale aşamasındaki Ankara, Bilecik, Niğde ve Şırnak Cizre stadyumlarının da hizmete girmesiyle yeni ve yenilenen statların seyirci kapasitesi, 1 milyonu geçecek. İzmir Alsancak, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa, Manisa Turgutlu, Erzincan ve Elazığ statlarının yapımı, 2021 yılında tamamlanacak.

Bir devrime imza attık

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Son 19 yılda tesisleşme konusunda adeta bir devrime imza attık ve bu tesisler arasında stadyumlarımız da bulunuyor. Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik” dedi.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sahip olduğu statların kalite ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki stadyumlardan çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, “Stadyumlarımıza baktığımızda hem yenilik, hem inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri her geçen gün ileri gitme felsefesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tesislerle ilgili devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.

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"Yaşayan stadyumlar"

Statların her hafta ya da iki haftada bir maç oynanan tesisler olarak değerlendirmemesi gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, “Benim ‘Yaşayan stadyumlar’ olarak adlandırdığım bu stadyumlar, içinde bulunan diğer branşlara yönelik tesisleriyle, salonlarıyla, kafe ve restoranlarıyla, mağazalarıyla 7 gün 24 saat insanımıza hizmet veren kompleksler” değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:59 Bakan Kasapoğlu'ndan stat zeminleri açıklaması: Yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.



Bakan Kasapoğlu, 'Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik' dedi. BiP'te paylaş

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Yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 stat

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde bu güne kadar yenilenen statlar ve kapasiteleri şu şekilde:

Adana Stadı (33 bin), Afyon Stadı (15 bin), Alanya Stadı (10 bin), Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı (52 bin 652), Ankara Eryaman Stadı (22 bin 622), Antalya Stadı (33 bin), Batman Stadı (15 bin), Bursa Stadı (45 bin), Çorum Stadı (15 bin), Diyarbakır Stadı (33 bin), Erzurum Stadı (21 bin), Eskişehir Stadı (33 bin), Gaziantep Stadı (33 bin), Giresun Stadı (20 bin), Hatay Stadı (25 bin), İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı (70 bin), İzmir Atatürk Stadı (51 bin 295), İzmir Göztepe Stadı (20 bin), Kayseri Stadı (32 bin), Kocaeli Stadı (33 bin), Konya Stadı (42 bin), Malatya Stadı (25 bin), Manisa Akhisar Stadı (12 bin), Manisa Stadı (16 bin 500), Mersin Stadı (25 bin), Rize Stadı (15 bin), Sakarya Stadı (25 bin), Samsun Stadı (33 bin), Sivas Stadı (25 bin), Şanlıurfa Stadı (30 bin), Trabzon Stadı (41 bin), Vodafone Park Stadı (41 bin 903).

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Yapımı devam eden statlar

Yapımı devam eden statlar, seyirci kapasiteleri (toplam 122 bin 880) ve fiziki gerçekleşme oranları:

Bayburt Stadı-6 bin-yüzde 30, Elazığ Stadı- 20 bin-yüzde 43, Erzincan Stadı-15 bin-yüzde 82, İzmir Alsancak Stadı -14 bin-yüzde 90, Karaman Stadı-15 bin-yüzde 70, Manisa Turgutlu Stadı -10 bin-yüzde 80, Ordu Stadı-20 bin - yüzde 90, Sinop Stadı-7 bin-yüzde 55, Tokat Erbaa Stadı-8 bin-yüzde 50, Yozgat Stadı-7 bin 800-yeni başlandı. Proje ve ihale aşamasındaki statlar ve seyirci kapasiteleri (toplam 68 bin): Ankara Stadı (45 bin), Bilecik Stadı (5 bin 500), Niğde Stadı (7 bin 500), Şırnak Cizre Stadı (10 bin).

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