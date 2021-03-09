​Yine fırsat tepti

Kendi sahasında Fenerbahçe’nin ardından Alanyaspor’a da yenilen bordo-mavili takım, zirve yarışının gerisine düşerken, konuk ekip ise 5 maç sonra kazandı.

Süper Ligin 29. Haftasında Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Alanyaspor’a 3-1 yenilerek zirve yarışında önemli bir yara aldı. Kendi sahasında Fenerbahçe’nin ardından Alanyaspor’a da yenilen bordo-mavili takım, zirve yarışının gerisine düşerken, konuk ekip ise 5 maç sonra kazandı. Maçın ilk dakikalarda Alanyaspor daha atak göründü.

SPOR Zirve inadı

8. dakikada çok adamla hücuma çıkan konuk ekipte Salih’in vuruşunda Uğurcan’ın son arda müdahalesiyle top üst direkten geri döndü. Oyunda dengeyi sağlayan Trabzonspor, ilk tehlikesini 22. dakikada gerçekleştirdi. Ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas’ın şutunda kaleci Serkan topu çeldi. 30’da çok adamla hücuma çıkan Alanyaspor’da Juanfran sağdan ortasında savunmadan seken topu Berat son anda uzaklaştırdı. 37’de Nweakame’nin kafa ile kale alanına indirdiği topa Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Serkan çeldi.

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GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

48. dakikada Afobe’nin pasında ceza sahası içinde Ekuban şut pozisyonu ararken yerde kaldı, hakem oyunu oyun devam ettirdi. 51’de Ekuban’ın ceza sahası dışından sert şutunda Serkan topu yine çeldi. 66. dakikada Efecan’ın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun, topu kafayla Mustafa Pektemek’e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 73. dakikada orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. 80. dakikada Nwakaeme’nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail’in eline çarparak kornere çıktı. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-2. 90+7. dakikada Moubandje’nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla skoru belirledi: 1-3.