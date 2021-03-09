​Zirve inadı​ Zirve inadı Fenerbahçe, etkili dış saha performansını Konyaspor deplasmanında da gösterdi. Süper Lig’in 29. haftasında yeşil-beyazlı rakibine konuk olan sarı-lacivertliler, maçı farklı kazanarak zirve ile olan puan farkını korudu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Szalai, Osayi-Samuel ve Serdar kaydetti.

Haber Merkezi 09 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 01:30 Yeni Şafak