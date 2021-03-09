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​Zirve inadı​

Zirve inadı

Fenerbahçe, etkili dış saha performansını Konyaspor deplasmanında da gösterdi. Süper Lig’in 29. haftasında yeşil-beyazlı rakibine konuk olan sarı-lacivertliler, maçı farklı kazanarak zirve ile olan puan farkını korudu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Szalai, Osayi-Samuel ve Serdar kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Szalai, Osayi-Samuel ve Serdar kaydetti.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Szalai, Osayi-Samuel ve Serdar kaydetti.

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlileri zirve yarışında tutan skoru getiren golleri Slazai, Osayi-Samuel ve Serdar Aziz kaydetti.

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  • 3. dakikada Mert Hakan’ın sert şutunda, top kaleci Sehic’ten döndü. Topu önünde bulan Valencia’nın vuruşunda top üstten auta gitti. 27’de Pelkas’ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı. 29. dakikada Fenerbahçe öne geçti.

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Mert Hakan’ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai’ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 32. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 34’de Shengelia’nın sağdan ortasında Sekidika’nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.

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  • 61’de Hadziahmetovic’in sert şutunda Altay yine geçit vermedi. 62’de Valencia, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Sehic’in çeldiği topla ceza sahası ön çizgisinde buluşan Pelkas’ın vuruşu az farkla yandan auta gitti. 89’da Ferdi’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Sehic’in sektirdiği top Serdar Aziz’ın önünde kaldı. tecrübeli oyuncu da topu boş kaleye gönderdi: 0-3.
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