Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas futbolseverleri korkuttu: Yıldız futbolcu dinlendirilecek

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Konyaspor deplasmanında futbolseverleri endişelendirdi. Skubic ile yaşadığı sert çarpışmanın ardından bilincini kaybeden futbolcu yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe aldı. Darbeye bağlı olarak şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı, hafif bir kanama vardı ve şuuru kapalıydı" ifadelerini kullandı.

Pelkas'ın İstanbul'a döndükten sonra da kontrollerden geçeceği aktarıldı.