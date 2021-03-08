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Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas futbolseverleri korkuttu: Yıldız futbolcu dinlendirilecek

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas, Konyaspor deplasmanında Skubic ile çarpıştığı pozisyonda bilincini kaybetti. Başarılı oyuncunun bilinci sonrasında geri gelirken ambulans ile hastaneye götürüldü. Sarı lacivertlilerin kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu oyuncunun son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelkas Konyaspor maçında yaşadığı çarpışmanın ardından sedyeyle ambulansa götürüldü.
Pelkas Konyaspor maçında yaşadığı çarpışmanın ardından sedyeyle ambulansa götürüldü.

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Konyaspor deplasmanında futbolseverleri endişelendirdi. Skubic ile yaşadığı sert çarpışmanın ardından bilincini kaybeden futbolcu yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe aldı. Darbeye bağlı olarak şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı, hafif bir kanama vardı ve şuuru kapalıydı" ifadelerini kullandı.

Pelkas'ın İstanbul'a döndükten sonra da kontrollerden geçeceği aktarıldı.

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