Spor Galatasaraya Ryan Donktan kötü haber
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Galatasaray'a Ryan Donk'tan kötü haber

Sarı-kırmızılı takımda Hollandalı defans oyuncusu Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde kanama ve yırtık tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor maçında sakatlanan Donk, 50. dakikada yerini Luyindama'ya bırakmıştı.
Sivasspor maçında sakatlanan Donk, 50. dakikada yerini Luyindama'ya bırakmıştı.

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk’un tedavisine başlandı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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