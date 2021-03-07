Türk Telekom'da nefes kesen son: Yıllarca unutulmayacak karambol

Falcao, Sivasspor maçında iki gol attı ve takımı adına iyi bir performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru’nun verdiği pasta topu alan Gedson’un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

GOL!

9. dakikada seken topu alan Linnes’in Muslera’ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL!

14. dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Babel’in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru’nun şutunda top üstten auta çıktı.

GOL!

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

54’üncü dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Falcao’nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

57’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içine çalımlarla girdi. Attığı çalım sonrasında topu kaptıran Onyekuru, Sivasspor defansından topu tekrar alarak şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

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66’ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Babel, Uğur’u geçmeye çalışırken topu kaptırdı. Pozisyonun ardından VAR uyarısı geldi ve karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu izleyerek topun Uğur’un eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

GOL!

68’inci dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

81’inci dakikada Feghouli’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Halil’in gelişine şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

MÜTHİŞ KARAMBOL!

90+7'nci dakikada Feghouli'nin içeriye doldurduğu topta yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kalecide kaldı. Seken topta Arda'nın vuruşu defansa döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen Kerem'in sağ çaprazdan şutunu da defans uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray kendi sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/18vAHONqOi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 7, 2021

Belhanda cezalı duruma düştü

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58’inci dakikada sarı kart gören Balhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30’uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Saracchi, 5 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü. Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı. Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.

Falcao 4 ay sonra ilk 11'de