Süper Lig’de 11. hafta başlıyor: Maçlarda düdük çalacak hakemleri belli oldu Süper Lig bu hafta yine kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçının hakemi Ümit Öztürk olurken, ligde zirvede olan Adana Demirspor, Trabzonspor’a konuk olacak. Bu maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? İşte Süper Lig 11. hafta maçların hakemleri:

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