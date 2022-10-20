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Süper Lig’de 11. hafta başlıyor: Maçlarda düdük çalacak hakemleri belli oldu

Süper Lig bu hafta yine kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçının hakemi Ümit Öztürk olurken, ligde zirvede olan Adana Demirspor, Trabzonspor’a konuk olacak. Bu maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı hakemi kim? İşte Süper Lig 11. hafta maçların hakemleri:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 11. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Bu hafta maçların hakemleri kimler?

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Peki maçın hakemi kim, hangi maçı kim yönetecek? Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Süper Lig 11. hafta maçları hakemleri kimler?

21 Ekim Cuma:

  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

  • 17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
  • 20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar:

  • 14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
  • 20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi:

  • 20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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