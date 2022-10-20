Süper Lig’de 11. hafta başlıyor: Maçlarda düdük çalacak hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Peki maçın hakemi kim, hangi maçı kim yönetecek? Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Süper Lig 11. hafta maçları hakemleri kimler?
21 Ekim Cuma:
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
- 17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
- 20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar:
- 14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
- 17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
- 20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi:
- 20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
- 20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam