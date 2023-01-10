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Süper Lig 19. hafta maç programı

Ligde 18. hafta, yapılan 3 maçla tamamlandı. Fenerbahçe derbisinden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İşte Süper Lig 19. hafta maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 19. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var, maç saat kaçta? Süper Lig puan durumunda son durum
Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.

Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.

Süper Lig 19. haftanın maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma:

  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

  • 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar:

  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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