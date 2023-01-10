Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.
Süper Lig 19. haftanın maç programı
Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:
13 Ocak Cuma:
- 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
- 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar:
- 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
- 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)