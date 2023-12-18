Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanmıştı.

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;