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Şampiyonluk yarışı kızışıyor... Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek? Kim kimle oynayacak?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maç programı ve maçların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Haftanın mücadelelerini yönetecek maçlar da belli oldu. İşte Süper Lig 17. hafta maç programı ve maçların hakemleri...

13:36 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig
Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Hafta perşembe günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanmıştı.

Süper Lig'de 17. haftanın programı

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor

Trendyol Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Program şöyle;

• İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

• Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

• Galatasaray-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

• Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

• Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

• Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

• Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

• Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

• Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

• Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen




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