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Spor

Süper Lig hakemleri kararını açıkladı: "Göreve geri dönüyoruz"

Süper Lig Hakemleri, VAR Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri yaptığı açıklamayla birlikte göreve geri dönme kararı aldıklarını duyurdular.

11:32 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:54 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Göreve geri dönme kararı aldılar.
Göreve geri dönme kararı aldılar.

Süper Lig hakemleri, Halil Umut Meler'in yaptığı açıklamanın ardından yazılı bilgilendirmeyle birlikte göreve geri döneceklerini açıkladılar.


Bilgilendirme şu şekilde:

"Arkadaşımız Halil Umut Meler’in maruz kaldığı menfur hadise sonrasında ortak bir karar almış ve bir sonraki açıklamamıza kadar müsabakalara çıkmayacağımızı siz değerli kamuoyuna beyan etmiştik.


Arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlık durumu da iyiye gitmiştir. Tüm bu gelişmeler sonrasında TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Sayın Başkanımız tüm Süper Lig Hakemleri, VAR Hakemleri, Yardımcı Hakemler Temsilcisi ve A Klasman Hakemleri Temsilcisi’nin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır.

Bu toplantıda Hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi’ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik:

- Saha içi ve seyahat güvenliği

- Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi

- Disiplin Talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması

Bu ve benzeri konular ile ilgili olarak Sayın TFF Başkanımız gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir. Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, TFF ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız"





#Süper Lig
#Hakem
#Halil Umut Meler
2 saat önce
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