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Takdir hesaplama: İlk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?

Milyonlarca öğrenceyi karne heyecanına boğan "takdir belgesi" 16 Haziran'da karnelerini alacaklar için büyük heyecan barındırıyor. Bir başarı belgesi olan "takdir belgesi"ni almak için en az 85 puan almak gerekli iken peki, bu puanlamaların hesaplamaları nasıl yapılıyor? 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf takdir hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır? E okul ile 2023 Takdir hesaplama ekranı ve buna dair tüm bilgiler haberimizde.

11:21 . 5/06/2023 Monday
Yeni Şafak
Çocukların takdir sevinci

Çocukların takdir sevinci

2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli Yaz tatili için geri sayıma başladı. Karnelerini alıp üç ay sürecek olan tatile başlayacak öğrenciler 16 Haziran Cuma günü yaz tatiline çıkacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak.

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenmiştir. Peki, takdir belgesi nasıl hesaplanır, nasıl ve kaç puanla alınır? İşte detaylar.

TAKDİR BELGESİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

  • Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 85,00 ve daha yukarı puanı alanlar takdir belgesi alacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

  • 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
  • Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA AŞAMALARI

  • Takdir hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca yapılabiliyor. Şöyle;
  • Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
  • Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
  • Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
  • Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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