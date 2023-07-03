LGS puan hesaplaması nasıl yapılır?
2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS tercih robotu nasıl kullanılır?
Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.
Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.
Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.
2023 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
- LGS Puanı = (Temel Matematik x 3) + (Fen Bilimleri x 3) + (Türkçe x 3) + (Sosyal Bilgiler x 2) + (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi x 1)
- Örneğin, bir öğrencinin Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden aldığı puanlar sırasıyla 70, 80, 90, 85 ve 95 olsun. Bu öğrencinin LGS puanı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılabilir:
- LGS Puanı = (70 x 3) + (80 x 3) + (90 x 3) + (85 x 2) + (95 x 1) = 750
- Bu öğrencinin LGS puanı, 750 olarak hesaplanır.
LGS puan hesaplama
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
- a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
- b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
- c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
- ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
- f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
- g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
LGS Katsayı Hesaplama Nasıl Yapılır?
LGS’de bağıl değerlendirme yapıldığından 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Boş bırakılan soruların götürüsü olmadığı gibi bir puan getirisi de yoktur. Sınav sonunda her dersin doğru ve yanlış sayıları tespit edilir. Yanlış soru sayısının üçte biri kadar doğru cevap silinir. Geriye kalan doğru sayısı o dersin net sayısını verir.
Tespit edilen her dersin neti yine kendi kat sayısı ile çarpılır. Derslere göre kat sayı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?
LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.
LGS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulmakta?
- LGS sınavı birinci oturum sözel alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
- LGS sınavı ikinci oturum sayısal alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.