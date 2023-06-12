LGS'ye giren adaylar sınavın ardından soru ve cevaplarına yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan LGS sınavının Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil, matematik ve fen bilimlerini içeren soru kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yenisafak.com'da. LGS soru ve cevap anahtarı PDF indirme ve görüntüleme linki burada.