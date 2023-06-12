LGS sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerinin eğitim görecekleri liseyi belirlemek için düzenlenen LGS, 4 Haziran Pazar günü yapıldı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda adaylara 90 soru soruldu ve 155 dakika süre tanındı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS SINAVI 2 OTURUMDA GERÇEKLEŞTİ
LGS 2023 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulandı. Birinci oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da yapıldı.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.