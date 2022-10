Mersin'in meşhur lezzeti tantuni evde nasıl yapılır? Orjinal tantuni tarifi...

MasterChef Türkiye'de bu akşam MasterClass sonrası yarışmacılar sınava tabii tutuldu. 10 Ekim 2022 akşamı MasterChef'te yemek soruları gündeme geldi. Peki ama Tantuni yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...

TANTUNİ NERENİN, HANGİ İLİN?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır.

TANTUNİ TARİFİ (MERSİN)

Malzemeler

600 gram dana eti

1 tane kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 tane orta boy domates

Tuz

Kırmızı toz biber

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Minik minik doğradığımız dana etlerini haşlayalım.

Etlerimiz haşlanmaktayken elimizdeki sebzeleri ufak şekillerde doğrayalım.

Kuru soğanı ince uzun şekillerde keselim ve ardından maydanoza geçerek onu da doğrayalım.

Bir kaba aldığımız soğan ve maydanozu karıştırarak sumağı ekleyelim.

Haşlanan etlerimizi bir kenara alarak sacın içine sıvı yağımızı ve ardından suyumuzu koyalım.

Ardından kenarda beklettiğimiz etleri koyarak baharatları ekleyip bir iki tur karıştıralım.

Karıştırdıktan sonra lavaşları saca tek sıra halinde kapatarak yağlayalım.

Yağlanan lavaşları tabaklara alarak ardından kenarda duran domateslerimizi, soğan ve maydanoz karışımımızı ve sumak karışımını yayalım.

Üzerine pişen etlerimizden koyarak dürümleri sıkıca saralım.

Etleri paylaştırıp lavaşları sardıktan sonra dürümleri saca koyarak önlü arkalı sacın yağı ile kızartalım.

Ardından yanında isteğe göre limon ve ayran ile servis edelim. Afiyet olsun.

TANTUNİ İÇİN PÜF NOKTASI

Lezzetli tantuni yapmak için önceden dinlendirilmiş et kullanabilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış wok tava yerine tantuni yapımında sac tava kullanabilirsiniz.

