Masterchef'te 9 Ekim Pazar günü yarışmadan elenen isim belli oldu

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Şule ve Burak R. kozlarını paylaştı. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF 9 EKİM PAZAR GÜNÜ ELEME OYUNU

MasterChef kritik eleme gecesi 2. Oyunda Tolga, Şule ve Burak Revanbahş, zorlu imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi. 2. eleme oyununda en başarılı tabağı çıkaran isim Tolga oldu ve elenmekten kurtuldu.

MasterChef elenen isim oynanan 2. Eleme oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı.

MASTERCHEF'TE 9 EKİM ELEME OYUNUNDA HANGİ YEMEK YAPILDI?

9 Ekim Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan yaratıcılık kategorisinde yer elması ile yemek yapmaları istendi. 2. etapta ise kalan 3 yarışmacı şef tabağı yaptı. Yapılan elem yemeği ise Somer şefin "tahinli minekop" tarifi oldu.

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MASTERCHEF 9 EKİM ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef 2022'de son üçe kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Şule oldu.

MASTERCHEF ŞULE YAMAN KİMDİR?

Aslen Samsun Çarşamba'lı olan Şule Yaman, 24 yaşındadır. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, Trabzon'da doğmuş ve büyümüştür. Şuan Bolu'da yaşamını sürdüren Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katılmıştır.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM

ÇAĞATAY (Kaptan)

BÜŞRA

TAYFUN

KAAN

GÖRKEM

ATİKE

TOLGA

ŞULE

FATMA NUR

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KIRMIZI TAKIM

AYAZ (Kaptan)

GAMZE

METİN

BURAK KAYA

SERPİLAY

YAĞIZ

KIVANÇ

BARIŞ

BURAK REVANBAHŞ

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