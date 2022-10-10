Masterchef'te 9 Ekim Pazar günü yarışmadan elenen isim belli oldu

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Şule ve Burak R. kozlarını paylaştı. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?
MASTERCHEF 9 EKİM PAZAR GÜNÜ ELEME OYUNU
MasterChef kritik eleme gecesi 2. Oyunda Tolga, Şule ve Burak Revanbahş, zorlu imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi. 2. eleme oyununda en başarılı tabağı çıkaran isim Tolga oldu ve elenmekten kurtuldu.
MasterChef elenen isim oynanan 2. Eleme oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı.
MASTERCHEF'TE 9 EKİM ELEME OYUNUNDA HANGİ YEMEK YAPILDI?
9 Ekim Pazar günü gerçekleşen eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan yaratıcılık kategorisinde yer elması ile yemek yapmaları istendi. 2. etapta ise kalan 3 yarışmacı şef tabağı yaptı. Yapılan elem yemeği ise Somer şefin "tahinli minekop" tarifi oldu.
MASTERCHEF 9 EKİM ELENEN İSİM KİM OLDU?
MasterChef 2022'de son üçe kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Şule oldu.
MASTERCHEF ŞULE YAMAN KİMDİR?
Aslen Samsun Çarşamba'lı olan Şule Yaman, 24 yaşındadır. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, Trabzon'da doğmuş ve büyümüştür. Şuan Bolu'da yaşamını sürdüren Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katılmıştır.
MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
ÇAĞATAY (Kaptan)
BÜŞRA
TAYFUN
KAAN
GÖRKEM
ATİKE
TOLGA
ŞULE
FATMA NUR
KIRMIZI TAKIM
AYAZ (Kaptan)
GAMZE
METİN
BURAK KAYA
SERPİLAY
YAĞIZ
KIVANÇ
BARIŞ
BURAK REVANBAHŞ