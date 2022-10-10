Masterchef Samke Harra Usulü Tahinli Minekop Tarifi

Masterchef'in 9 Ekim'de yayınlanan eleme gecesinde en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan samke harra usulü tahinli minekop tarifi yapılması istendi. İsmi ile dikkat çeken yemeğin tarifi merak kazandı.

SAMKE HARRA USULÜ TAHİNLİ MİNEKOP TARİFİ

Samke harra usulü tahinli minekop malzemeler

Sarımsak sosu için;

Sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Beyaz biber

Kekik

Balık suyu

Minekop için;

Sarımsak

Balık stock

Kişniş taze

Limon suyu

Chili biber

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Tahin

Eşki mayalı tarhana erişte için;

Toz tarhana

Tereyağı

Un

Tuz

SAMKE HARRA USULÜ TAHİNLİ MİNEKOP YAPILIŞI

Ayıklanmış sarımsakları zeytinyağında 140 derecede confi edin.

Yumuşayan ve renk almayan sarımsakların yağının yarısını ayırıp yapılan balık suyunu sarımsakların üzerine ekleyip kaynatın.

Taze kekik, tuz ve karabiberi ekleyip robottan çekip pürüzsüz bir çorba elde edin.

Tahin sos için:

Sarımsak, chili biberi, kırmızı kişnişi zeytinyağında kavurun.

Tahin, limon suyu ve balık suyunu ekleyip kaynayana kadar bekletin.

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Dövülmüş cevizi ekleyip ocaktan alıp karıştırın.

Erişte için:

Tarhanalı erişte hamuru tutup erişteleri eşit boylarda kesip fırında kurutun. Kuruyan erişteleri tereyağında iyice cips kıvamına gelene kadar kavurun.

Minekop için:

Derisi ve kılçıkları alınmış balığın üzerine yapmış olduğunuz tahin sos ile iyice kaplayın ve fırında iyice pişirin.

TABAKLAMA

Tabağın tabanına sarımsak çorbasından koyup üzerine kıtır tarhanalardan biraz ekleyin.

Tarhananın üzerine balığı koyun.

Balığın üzerine limon zest ve fine bourneis doğranan chili biberi ekleyin.