Masterchef Samke Harra Usulü Tahinli Minekop Tarifi

Masterchef'in 9 Ekim'de yayınlanan eleme gecesinde en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan samke harra usulü tahinli minekop tarifi yapılması istendi. İsmi ile dikkat çeken yemeğin tarifi merak kazandı.
SAMKE HARRA USULÜ TAHİNLİ MİNEKOP TARİFİ
Samke harra usulü tahinli minekop malzemeler
Sarımsak sosu için;
Sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Beyaz biber
Kekik
Balık suyu
Minekop için;
Sarımsak
Balık stock
Kişniş taze
Limon suyu
Chili biber
Tahin
Eşki mayalı tarhana erişte için;
Toz tarhana
Tereyağı
Un
Tuz
SAMKE HARRA USULÜ TAHİNLİ MİNEKOP YAPILIŞI
Ayıklanmış sarımsakları zeytinyağında 140 derecede confi edin.
Yumuşayan ve renk almayan sarımsakların yağının yarısını ayırıp yapılan balık suyunu sarımsakların üzerine ekleyip kaynatın.
Taze kekik, tuz ve karabiberi ekleyip robottan çekip pürüzsüz bir çorba elde edin.
Tahin sos için:
Sarımsak, chili biberi, kırmızı kişnişi zeytinyağında kavurun.
Tahin, limon suyu ve balık suyunu ekleyip kaynayana kadar bekletin.
Dövülmüş cevizi ekleyip ocaktan alıp karıştırın.
Erişte için:
Tarhanalı erişte hamuru tutup erişteleri eşit boylarda kesip fırında kurutun. Kuruyan erişteleri tereyağında iyice cips kıvamına gelene kadar kavurun.
Minekop için:
Derisi ve kılçıkları alınmış balığın üzerine yapmış olduğunuz tahin sos ile iyice kaplayın ve fırında iyice pişirin.
TABAKLAMA
Tabağın tabanına sarımsak çorbasından koyup üzerine kıtır tarhanalardan biraz ekleyin.
Tarhananın üzerine balığı koyun.
Balığın üzerine limon zest ve fine bourneis doğranan chili biberi ekleyin.