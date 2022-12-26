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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı iş ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 34 personel istihdam edilecek. Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. İşte kamu personel alımı ilan detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMLARI: TKDK personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler?
TKDK personel alım başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

TKDK denetçi, uzman personel alımı ilan

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 denetçi, 29 uzman sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu alım başvurusu ne zaman?

Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Adaylar, 28 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinde http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecekler. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
ÖZGÜN
Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
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