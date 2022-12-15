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Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı çeşitli unvan ve kadrolara personel alacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 koruma ve güvenlik görevlisi ile Sağlık Bakanlığı 8 uzman yardımcısı alacak. Peki kamu personel alımları ne zaman başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte kamu personel alımı güncel iş ilanları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu memur alım ilan, personel alımı güncel iş ilanları
Kamu personel alımı güncel iş ilanları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımları ne zaman?

  • Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletişim uzman yardımcısı yazılı sınavı ne zaman?

Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 59 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

  • Başvurular 26-31 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Atama yapılacak iller ve birimler ile başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (İstanbul) hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 8 sağlık uzman yardımcısı alınacak.

  • Başvurular, 19-28 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını "https://www.hssgm.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

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