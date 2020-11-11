13 yaşındaki mucit sensör geliştirdi: Tehlikeye değil hayata kapı aç

Yaptığı proje ile ödül aldı.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki yatırımları devam ederken bu alan en büyük katkı da gençlerden geliyor.

Balıkesir'in Burhaniye 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Cevdet Uysal, park eden aracın dikiz aynalarına yerleştirilen sensörler ile yanından geçenleri algılayıp, kapılarının açılmasını önleyen "Tehlikeye değil hayata kapı aç" adlı proje hazırladı.

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezinde de öğrenim gören 13 yaşındaki Uysal, bilişim teknolojileri öğretmeni Tarık Olpak'ın danışmanlığında trafikte oluşan bazı kazaları engellemek için "Tehlikeye değil hayata kapı aç" adlı proje geliştirdi.

Dikiz aynalarına yerleştirilen sensörler yardımıyla park halindeki aracın yanından geçenleri algılayıp, kapılarının otomatik olarak kilitlenmesiyle olası trafik kazasının önlenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda teknoloji tasarı alanında 3. oldu.

Cevdet Uysal

TEKNOLOJİ TÜBİTAK'tan genç girişimciler için büyük fırsat

"Projeyle can ve mal güvenliği artırılabilir"

Uysal, rojesini can ve mal güvenliğini artırmak için tasarladığını ve hayata geçirmeyi amaçladığını söyledi.

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Aracın dikiz aynalarında hareket, mesafe ve park sensörünün bulunacağını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Kapı koluna dokunulduğunda park sensörü bunu algılıyor ve yan aynalarda bulunan hareket ve mesafe sensörü sayesinde aracın arka kısmında 4 metre mesafede hareketli bir cismin olup olmadığını algılıyor ve kapı bu sayede kilitleniyor. Cihazın üstünde bulunan led ışıklar sayesinde arkada bir cisim yoksa yeşil yanıyor. Varsa kırmızı yanıyor. Böylece bu projeyle trafikte can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Projem hayata geçtiğinde gelecekte genellikle elektrik enerjili araçlar olacağı için hiçbir enerji kaybı yaşanmadan rahat bir şekilde can ve mal güvenliği artırılabilir."

Uysal, 100 liradan daha az bir maliyetle araçlara yerleştirilebilecek sensörlerle yapılabilecek projenin, araçlarda rahatlıkla kullanılabileceğini bildirdi.

Projenin danışman öğretmeni Tarık Olpak da öğrencisinin daha önce de bazı yarışmalarda ödüller aldığını belirterek, "Cevdet'in geliştirdiği projeyle araç içi ve dışı can ile mal güvenliğini artırarak trafik kazalarının bir nebze de olsa azalacağına inanıyorum. Her geçen gün gelişen akıllı ulaşım sistemleri gibi teknolojiler Cevdetler sayesinde bugün bulunduğumuz noktaya geldi." diye konuştu.