TÜBİTAK'tan genç girişimciler için büyük fırsat

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan TÜBİTAK’ın girişimcilik desteklerinden biri olan Bireysel Genç Girişim (BİGG), genç girişimcilere büyük imkanlar sunuyor. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi’nde de Teknoloji Transfer Ofisi’nde konuya ilgi duyan öğrenciler bilgilendiriliyor.

Üniversitedeki genç girişimcilere BİGG projesi hakkında bilgiler veren Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ARGEDA-Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim, “TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) destekleme programı, teknolojik ve yenilik içeren iş fikirlerinin katma değeri yüksek ve yüksek istihdam sağlayacak teşebbüslere dönüşmesi amacıyla girişimcilerin başlangıç aşamasından pazar aşamasına kadar desteklendiği bir programdır.

BİGG programının ana amacı, özellikle gençlerimizi girişimciliğe özendirmek, uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretilebileceği başlangıç firmalarının kurulmasıdır” şeklinde konuştu.

ARGEDA-Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim





Program iki ana aşamadan oluşuyor

BİGG programının genç girişimciler için değerli bir proje olduğunu belirten Doç. Dr. Devrim, “Program iki ana aşamadan oluşuyor. Bunun birinci aşamasında TÜBİTAK tarafından belirlenmiş uygulayıcı kuruluşlar var. Bu uygulayıcı kuruluşlara girişimcilerimiz başvuruda bulunuyorlar ve birinci aşama sırasında girişimcilerimiz değerlendirilerek ve tabi ki pek çok eğitimden ve mentorluk sürecinden de geçerek, TÜBİTAK ikinci aşama başvurusunda hazırlanıyorlar.

REKLAM

İkinci aşama başvurusunda, değerlendirilmeye değer bulunan iş fikirleri TÜBİTAK’ta yapılan panellere giriyor ve desteklenip desteklenmeyecekleri bu süreçte belirleniyor. Desteklenmeye hak kazanan projeler de artık kendi şirketlerini kurarak sürece devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ TÜBİTAK'tan girişimcilere destek: Teknoloji ve yenilik programlarına hibe geliyor



Proje destekleri nasıl gerçekleşiyor?

BİGG projeleri sonucunda destek işleminin nasıl gerçekleştiğini aktaran Devrim, “BİGG projesinde destek üst limiti 200 bin TL. Ancak TÜBİTAK paneli sonucunda desteklenmeye değer bulunan tutar belirleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler, şirketleşme olduktan sonra proje bütçesinin yüzde 40’ı ilk ödeme olarak, daha sonra diğer bir yüzde 40’ı da ara ödeme olarak şirket hesabına aktarılıyor. Girişimcinin sunduğu iş planının tamamlanmasından sonra da toplam proje bütçesine bakılarak yüzde 20‘yi geçmeyecek şekilde geri kalan tutar şirket hesabına aktarılarak proje sonlandırılıyor” şeklinde konuştu.

REKLAM