Afrika ortadan ikiye ayrıldı: Yeni bir okyanus oluşuyor

Etiyopya’da bulunan Afar Çölü’nde yaşanan depremin ardından oluşan yarık büyük bir korkuya neden olmuştu.

Yer altı volkanik hareketleri göz önüne alan uzmanlar yaptıkları inceleme neticesinde Doğu Afrika’nın ana karadan kalıcı olarak ayrılacağı ve Afrika’nın doğusunda yeni bir kıtanın oluşacağı kıtanın ortadan okyanus oluşturacak şekilde ayrılacağı kanaatine varmıştı.

NBC News tarafından aktarılanlara göre bilim insanları, Afrika’nın ikiye bölünmesi sonucu yeni bir okyanusun ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık beş ila on milyon yıl sonra kıtanın doğu kısmında tektonik bir bölünme olacağı ve bu bölünmenin sonucunda kıtanın iki parçaya ayrılacağı tahmin ediliyor.

Kenya'da gerçekleşen deprem tahminleri doğrulamıştı

Geçtiğimiz yıllarda Kenya’da gerçekleşen deprem ve oluşan yarıkta adeta araştırmacıların tahminini doğruladı. Gerçekleşen deprem sonrası Maai Mahiu-Narok otoyolu üzerinde 50 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda oluşan yarık, kara parçasının yavaş yavaş koptuğunu gösteriyor.

Bird’s-eye view of Mai Mahiu - Suswa road after a fault line split it into two again. #NTVNews pic.twitter.com/enUXs10x9K — NTV News (@NTVnewsroom) March 19, 2018

Afrika kıtasında yeni bir okyanusun oluşmasının milyonlarca yıl alması öngörülüyor. Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli Ken Macdonald, tüm bu süreç tamamlandığında Aden Körfezi ve Kızıldeniz’in Afar Bölgesi ve Büyük Rift Vadisi’ne doğru akacağını, yeni bir okyanusun meydana geleceğini ve Doğu Afrika’nın bu kısmının kendi başına ayrık ve küçük bir kıta olacağını dile getirdi.