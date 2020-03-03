Teknoloji Apple bataryalarını bozduğu iPhonelar için kullanıcılara 25 dolar ödeyecek
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Apple bataryalarını bozduğu iPhone'lar için kullanıcılara 25 dolar ödeyecek

Eski iPhone modellerini yavaşlattı için açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple, Reuters'ın haberine göre sorun yaşayan kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek. Şirket daha önce de Fransız hükümetine 27 milyon dolar ödenmişti.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Eski iPhone’ları yavaşlattığı için özür dileyen Apple'ın pil değişiminde indirime gittiğini 2017 yılının Aralık ayında sizlere aktarmıştık. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini kasıtlı olarak yavaşlattı için açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple, Reuters'ın haberine göre sorun yaşayan kullanıcılarına 25 dolar ödeyecek.

Söz konusu anlaşmanın sadece ABD'deki iPhone kullanıcıları için geçerli olacağını da ekleyelim. Yapılan anlaşmaya göre Apple, iOS 10.2.1 işletim sistemi kullanan iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 Plus, SE modelleri ve iOS 11.2 işletim sistemini kullanan iPhone 7 ve 7 Plus modelleri için 25 dolar ödeyecek.

Reuters
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Fransız hükümetine 27 milyon dolar

Hatırlatmak gerekirse bu modellerin kullanıcıları Apple'ın yeni yazılımlarını yükledikçe telefonlarının yavaşlamaya başladığından şikayetçi olmuşlardı. Kullanıcılara göre Apple, eski iPhone kullanıcılarını yeni modelleri satın almaya yönlendirmek için böyle bir yol izledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Apple'ın aynı problem için Fransa hükümetine 27 milyon dolar ödediğini de ekleyelim. Apple'ın pil değiştirme programından yararlanan kullanıcıların 25 dolarlık ödemeyi alıp alamayacaklarında konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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