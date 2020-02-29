Apple, fotoğrafları çaldıran uygulamayı yayından kaldırdı

ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Apple uygulamayı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan kaldırdı.

Şirketin Ceo'su

Buzzfeed'in aktardığı habere göre, uygulama dışarıdan müşterilerine de uygulamadaki fotoğraflara erişim imkanı sunuyordu. Şirketin Ceo'su Hoan ton-that ise yaptığı açıklamada: 'Apple'ın şartlarına uymak istediğimizi kendilerine de belirttik. Söylendiğinin aksine dışarıdan müşterilerin başka fotoğraflara ulaşabilmesi mümkün değil. Yalnızca uygun yetkilendirme ve kimlik bilgileri ile app aktif hale geliyor.

Şirket daha önce de tartışmaların odağı haline gelmişti. İnsanların sosyal medya fotoğraflarını çekip altyapısına aktaran uygulama daha sonra kullanıcılar hesabını kitlediğinde ya da fotoğrafları sildiğinde dahi kişilerin verilerini saklıyordu.

Uygulamanın Çin ile yakın ilişkileri olduğu iddiaları da gündeme gelmekte.