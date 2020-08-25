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Teknoloji İtalyan motorsiklet Aprilia Shiver 900 Türkiyede satışa çıkıyor
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Aprilia Shiver 900 özellikleri neler?

İtalyan motorsiklet Aprilia Shiver 900 Türkiye’de satışa çıkıyor

İtalya'nın 75 yıllık motorsiklet markası Aprilia'nın Shiver serisi dünyada büyük ilgi görmüştü. Bu serinin çıkan son modeli Shiver 900 de ülkemizde satışa çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Aprilia Shiver 900
Aprilia Shiver 900

Kuzey İtalya'da bulunan Noale kasabasından çıkan motorsiklet markası Aprilia'nın birçok özelliği ile dikkat çeken Shiver serisi ülkemizde satışta. Bu serinin son çıkan ürünü Shiver 900 ise sınırlı sayıda Türkiye'ye geliyor.

Motosikletlerin üreticisi Aprilia, sport naked kategorisinde Shiver 900’ü yenilediği özellikleri ve son teknolojiye uyarladığı donanımlarıyla birlikte yollarla buluşturdu.

  • 2007 yılında Ride-by-Wire gaz kelebeği elektroniği yönetimine sahip seri üretim motosiklet olarak dikkatleri çeken Shiver 900, geçirdiği evrim ve yarış dünyasından transfer edilen teknolojisiyle motosiklet tutkunlarına yeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

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Aprilia Shiver 900

Tüm detaylar özgün bir görünüm sergiliyor

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip Aprilia Shiver 900 modelinde; önde hakim olan hava girişleri ve ön çamurluk, arka tasarımda selenin altına entegre edilen egzoz sistemi, yakıt deposu yan kaplamaları, yan paneller ve kuyruk dahil tüm detaylar özgün bir görünüm sunuyor.

Aprilia Shiver 900
  • Motosiklet; iskeleti, amortisör yayları ve silindir başı kapaklarının tamamen kırmızı olmasıyla sportif görünüm sergiliyor. Motosikletin Tech Silver, yeni Challenging Red ve Innovation Dark olmak üzere her biri kontrast olan üç renk teması bulunuyor.

Ucu yukarı doğru bakacak şekilde tasarlanan ve selenin altına entegre edilen susturucu ile egzoz gazını aşağıya doğru yönlendiren egzoz ucu tasarımı, motosikletin özgün görünümüne katkı sağlıyor.

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