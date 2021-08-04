​Bu taktiği ilk kez Tunus’ta gördük

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ

Türkiye birçok yerde çıkan yangınlarla mücadele ederken sosyal medya üzerinden başlatılan #HelpTurkey (Türkiye’ye yardım et) kampanyasının dezenformasyon ve algı çalışması olduğunu ortaya çıkaran Marc Owen Jones, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Katar Üniversitesi’nde araştırmacı olan ve dijital mecrada yürütülen algı operasyonları üzerine çalışan Jones, Türkiye’ye karşı yürütülen kirli kampanyayı ifşa etti.

TEKNOLOJİ İşte ajansların “Help Turkey” manipülasyonunun detayları: 2 milyon mesaj tek merkezden

HEDEF KARALAMA OPERASYONU

Sahte hesapların ve manipülasyonların kamuoyu algılarını etkilemek için tasarlandığını belirten Jones, “Bir eğilimi kontrol edebiliyorsanız, insanların ne gördüğünü ve hangi bilgilere maruz kaldıklarını kontrol edersiniz. Türkiye’ye yardım söz konusu olduğunda, bazılarının çok iyi niyetleri olduğu açıktı, ancak bunun aynı zamanda hükümeti ve devleti zayıf gösterme girişimi olduğu da çok açıktı” dedi.

ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ 6 DİLDE MESAJ

Tunus’ta gerçekleştirilen darbede de benzer bir algı operasyonu kullanıldığını vurgulayan Jones, “Ana benzerlik, mesajı dünya çapında daha geniş bir kitleye yaymak için tasarlanmış, bayrak emojileriyle çok dilli tweetlerin tekrar tekrar kullanılmasıydı. Yaklaşık altı farklı dile çevrilmiş, kısa bir mesaj içeren bu tweetlerin formatı kopyala ve yapıştır dediğimiz formattı. Bunu ilk kez Tunus’ta ve ardından Türkiye’de gördüm” dedi.

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BAE’LI HESAPLAR VARDI

Tunus’taki darbe girişiminde aktif olan hesapların #HelpTurkey etikiyle de aktif bir şekilde paylaşım yaptığını vurgulayan araştırmacı, “Tunus kampanyasında aktif olan birçok Suudi ve BAE hesabı, Türkiye’deki yangınlar hakkında eleştirel bir şekilde tweet atıyor” diyerek operasyonun arkasındaki aktörlerle ilgili ipucu verdi.

ÜÇ KEZ İSİM DEĞİŞTİRDİ

Bot hesapların adlarını değiştirerek ve tweetlerini silerek Twitter’ın algoritmasına yakalanmadan kolayca gündem oluşturabildiğini belirten Jones, “Bot hesaplar, adlarını değiştirip, tweet silerek Twitter algoritmasına yakalanmadan kolayca gündem oluşturabiliyor. ‘@Badboy2147’ isimli hesap adını 3 kez değiştirdi” dedi. Jones, sosyal medyanın bu dezenformasyona para kazanmak için bilerek göz yumduğunu söyledi.

Ajansı deşifre etti

Sosyal medya üzerinden “Türkiye’yi aciz gösterme” operasyonunu #HelpTurkey (Türkiye’ye yardım et) etiketiyle devreye sokulan kampanyadaki manipülasyon izleri deşifre oldu. Sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones’un tespitine göre binlerce sahte ve bot hesapla dezenformasyon yapıldı. En çok paylaşım yapan hesaplar, kendilerini gizlemek için tweetlerini sildi. Takibi zorlaştırmak için kullanıcı adlarını bile değiştirdi.

Türkiye, günlerdir peş peşe çıkan orman yangınları ile büyük bir mücadeleyi sürdürürken sosyal medya üzerinden algı operasyonları ile karşı karşıya kaldı. Profesyonel bir yaklaşımla sahte hesaplar üzerinden yalan bilgilerle sistemli dezenformasyon yapılırken, “Türkiye’yi aciz gösterme” operasyonu devreye sokuldu. Bu kirli operasyonların en dikkat çekeni ise #HelpTurkey etiketiyle sosyal medyada başlatılan sözde yardım çağrısı oldu. Sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye uluslararası yardım çağrısı yapılan “Help Turkey” etiketiyle başlatılan dezenformasyon amaçlı kampanyayla ilgili dijital bir analizi sosyal medya hesabından yayınladı.

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FETÖ DE KİRLİ KAMPANYANIN İÇİNDE

Marc Owen Jones, Twitter’da 1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan #HelpTurkey etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizinde kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında bunun bir etki/algı operasyonu olduğuna dikkat çekti. Jones, FETÖ’cü isimlerin bu etiketle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımları da örnek olarak gösterdi.

PAYLAŞIMLARI SİLİP KULLANICI İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Jones, konu hakkında en çok tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormallikler tespit etti. Bu etiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının 2 Ağustos’ta açıldığını, normalde birçok tweet bulunması gereken hesapta şu anda hiçbir tweet bulunmadığını ortaya çıkaran Jones, analizinde algı operasyonu için etikete yazdıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweetleri sildiğini belirtti.