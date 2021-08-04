Teknoloji İşte ajansların Help Turkey manipülasyonunun detayları 2 milyon mesaj tek merkezden
SOSYAL MEDYA

İşte ajansların “Help Turkey” manipülasyonunun detayları: 2 milyon mesaj tek merkezden

Yeni Şafak, Türkiye’nin yangınları söndürmekte ‘aciz kaldığı’ algısını yaymak için sosyal medyada başlatılan “Help Turkey” manipülasyonunda yeni detaylara ulaştı.

Ersin Çelik Yeni Şafak
​İşte ajansların “Help Turkey” manipülasyonunun detayları​: 2 milyon mesaj tek merkezden
Milyonlarca hesaptan aynı anda paylaşılan görsel.

Yeni Şafak, Türkiye’nin yangınları söndürmekte ‘aciz kaldığı’ algısını yaymak için sosyal medyada başlatılan “Help Turkey” manipülasyonunda yeni detaylara ulaştı. Gece yarısı paylaşılan 2 milyon 538 bin tweetin yüzde 71’ine karşılık gelen 1 milyon 813 bini yani yaklaşık 2 milyonu aynı merkezden atıldı.

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  • Sosyal medyadaki provokasyon adım adım şu şekilde gelişti: Pazar gecesi saat 23.30’da 311 bin, 00.30’da ise 918 bin tweet atıldı. 00.40 sularında “Help Turkey” kampanyası dünya gündemine girdi. 02.30’da 2 milyonun üzerinde mesaj atıldı. Twitter tam 11 saat sonra 10.30’da etiketi spam olarak algılayıp dünya gündeminden sildi.

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2 milyon 538 bin tweetin 868 bini yeni oluşturulmuş 14 bin 710 bot ve sahte hesaptan atıldı. Daha eski tarihli 26 bin 713 hesap ise 45 dakika gibi kısa bir sürede tam 945 bin tweet attı. Bu, hesap başına 50’ye yakın tweet atıldığı anlamına geliyor. 1 milyon 813 bin mesaj otomatik olarak aynı merkezden atıldı.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in “Help Turkey etiketinin ürkütücü analizi” başlıklı yazısını okumak için tıklayın.

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