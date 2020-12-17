Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Çin Aydan taş örnekleri getiren üçüncü ülke oldu
BİLİM

Çin Ay’dan taş örnekleri getiren üçüncü ülke oldu

Çin’in insansız uzay aracında bulunan Chang’e-5 sondası, bu sabah erken saatlerde dünyanın uydusu Ay’dan aldığı taş örneklerini Dünya’ya getirdi. Ay'dan örnek getiren üçüncü ülke Çin oldu. Daha önce ABD ve Rusya da robotik numune getirme görevi gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi DHA
Uzay aracı Chang’e-5 , adını antik Çin ay tanrıçasından aldı.
Uzay aracı Chang’e-5 , adını antik Çin ay tanrıçasından aldı.

Çin’in insansız uzay aracında bulunan Chang’e-5 sondası, bu sabah erken saatlerde dünyanın uydusu Ay’dan aldığı taş örneklerini Dünya’ya getirdi. Çin, Ay’dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.
Çin’in insansız uzay aracında bulunan Chang’e-5 sondası, 24 Kasım’da yola çıkarak Ay’ın daha önce ziyaret edilmemiş bölgesinden taş örnekleri topladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ay’dan taş örnekleri alan kapsülün İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Siziwang Banner'a, sabah saatlerinde iniş yaptığını ifade etti.

Elon Musk'ın SpaceX Starship SN8 roketi iniş sırasında patladı
TEKNOLOJİ
Elon Musk'ın SpaceX Starship SN8 roketi iniş sırasında patladı

Adını tanrıçadan alıyor

Adını antik Çin ay tanrıçasından alan sonda, ilk olarak 24 Kasım'da yola çıktı ve 1 Aralık'ta, Ay’ın Oceanus Procellarum veya "Fırtınalar Okyanusu" olarak bilinen bir ovasına indi. NASA, Ay'ın yüzeyinde yer alan bu büyük karanlık noktanın, eski bir magma denizini yaratan dev bir kozmik etkiden kaynaklanan bir yara izi olabileceğini belirtti. Ay’ın bu bölgesinden alınan örneklerin, ayın kökenleri ve temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağı açıklandı.

Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı 'Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi
TEKNOLOJİ
Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı 'Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi

ABD ve Rusya'dan sonra Çin

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Ay’a indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Ay’dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

Abone Ol Google News
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...
Oruç Reise hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.
Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.

Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.